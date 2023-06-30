Мусор, который нельзя выбрасывать, так как он является отличным удобрением для дачных культур

В ход идет все: яичная скорлупа, кофейная гуща, ботва помидоров.

Такие отходы служат отличным питанием для дачных культур, а также оберегают их от болезней и вредителей.

Скорлупа куриного яйца - кладезь таких необходимых для растений элементов, как кальций, фосфор, калий и других.

Для приготовления такого питания понадобится порошок из вышеуказанного мусора, который готовиться в кофемолке или при помощи ступки.

Этим средством подкармливают овощи, плодовые кустарники и цветы.

Яичная скорлупа - отличная защита от слизней. С этой целью нужно положить оболочку яиц на грядки.

Не нужно выкидывать остатки после того, как вы насладились чашечкой свежемолотого кофе. Здесь присутствуют калий, фосфор, азот.

Кофейная гуща - комплекс минералов, способный помочь картофелю, луку, огурцам.

Собранная ботва томатов станет основой настоя, выступающего в качестве удобрения и средства против вредителей.