Мусор, который нельзя выбрасывать, так как он является отличным удобрением для дачных культур

В ход идет все: яичная скорлупа, кофейная гуща, ботва помидоров.
Такие отходы служат отличным питанием для дачных культур, а также оберегают их от болезней и вредителей.
Скорлупа куриного яйца - кладезь таких необходимых для растений элементов, как кальций, фосфор, калий и других.
Для приготовления такого питания понадобится порошок из вышеуказанного мусора, который готовиться в кофемолке или при помощи ступки.
Этим средством подкармливают овощи, плодовые кустарники и цветы.
Яичная скорлупа - отличная защита от слизней. С этой целью нужно положить оболочку яиц на грядки.
Не нужно выкидывать остатки после того, как вы насладились чашечкой свежемолотого кофе. Здесь присутствуют калий, фосфор, азот.
Кофейная гуща - комплекс минералов, способный помочь картофелю, луку, огурцам.
Собранная ботва томатов станет основой настоя, выступающего в качестве удобрения и средства против вредителей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__