Наоми Кэмпбелл, которой 53 года, стала матерью во второй раз

Суррогатная мать родила знаменитости наследника 24 июня.
Наоми Кэмпбелл уже успела опубликовать первый снимок с новорожденным мальчиком в социальных сетях.
У супермодели уже есть дочка, которая родилась в 2021 году таким же путем (суррогатное материнство).
Кэмпбелл воспитывает малышей сама, так как возлюбленного у нее нет.
Звезда подиума рассказывает, что всегда берет дочь в поездки, и девочка привыкла к перелетам.
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