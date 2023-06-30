Наоми Кэмпбелл, которой 53 года, стала матерью во второй раз

12:39 2023-06-30

Всемирно известная супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась радостной новостью со своими фанатами. У нее родился сын, ставший вторым ее ребенком.

Суррогатная мать родила знаменитости наследника 24 июня.

Наоми Кэмпбелл уже успела опубликовать первый снимок с новорожденным мальчиком в социальных сетях.

У супермодели уже есть дочка, которая родилась в 2021 году таким же путем (суррогатное материнство).

Кэмпбелл воспитывает малышей сама, так как возлюбленного у нее нет.

Звезда подиума рассказывает, что всегда берет дочь в поездки, и девочка привыкла к перелетам.

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