Подкормка свеклы в июле для сочного вкуса и отличного хранения

Внесение на грядку со свеклой во второй летний месяц "правильного" удобрения - гарантия получения щедрого урожая сладкой свеклы, которая будет долго храниться.

В середине лета овощу не нужен азот, так как он может плохо отразиться на растении. По этой причине середина лета - не время для удобрений в виде навоза и компоста.

Сейчас корнеплод нуждается калий и фосфор.

Внесение золы, в которой есть и калий, и фосфор, - отличное решение вопроса. Азота в продукте горения почти нет, что нам и надо.

Настой из золы готовится следующим образом: в 10 л воды добавляют 1 стакан сыпучего вещества.

Полученным раствором нужно подкормить свеклу.