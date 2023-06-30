Подкормка свеклы в июле для сочного вкуса и отличного хранения

Внесение на грядку со свеклой во второй летний месяц "правильного" удобрения - гарантия получения щедрого урожая сладкой свеклы, которая будет долго храниться.
В середине лета овощу не нужен азот, так как он может плохо отразиться на растении. По этой причине середина лета - не время для удобрений в виде навоза и компоста.
Сейчас корнеплод нуждается калий и фосфор.
Внесение золы, в которой есть и калий, и фосфор, - отличное решение вопроса. Азота в продукте горения почти нет, что нам и надо.
Настой из золы готовится следующим образом: в 10 л воды добавляют 1 стакан сыпучего вещества.
Полученным раствором нужно подкормить свеклу.
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