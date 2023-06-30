Ликвидация кретоцветной блошки с дачного участка: советы дачных экспертов

Для избавления от крестоцветной блошкой дачники используют древесную золу.

Такая обработка проводится 2 - 3 раза за сезон, и никакой вредитель не страшен.

Можно использовать в этих целях и табачную пыль вместе с остатками горения из расчета 50 на 50.

Также неплохо решает проблему с крестоцветной блошкой чередование в применении средств.

Первое описано выше, а вторым будет чеснок с полынью. Для чего нужно измельчить 1 кг полыни, довести его до кипения в 2 л воды и варить после 15 минут.

После чеснок измельчается и добавляется в состав.

Средство остывает, фильтруется и разбавляется 8 л воды.

После опрыскивания понадобится 4 дня, затем обработка повторяется.