Ликвидация кретоцветной блошки с дачного участка: советы дачных экспертов

Для избавления от крестоцветной блошкой дачники используют древесную золу.
Такая обработка проводится 2 - 3 раза за сезон, и никакой вредитель не страшен.
Можно использовать в этих целях и табачную пыль вместе с остатками горения из расчета 50 на 50.
Также неплохо решает проблему с крестоцветной блошкой чередование в применении средств.
Первое описано выше, а вторым будет чеснок с полынью. Для чего нужно измельчить 1 кг полыни, довести его до кипения в 2 л воды и варить после 15 минут.
После чеснок измельчается и добавляется в состав.
Средство остывает, фильтруется и разбавляется 8 л воды.
После опрыскивания понадобится 4 дня, затем обработка повторяется.
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