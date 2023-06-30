Хаматова назвала Бессмертный полк бездушным официозом

Для 47-летней актрисы Чулпан Хамотовой шествие в память отдавших жизни в ВОВ "Бессмертный полк" оказалось после отъезда из России официальным и бездушным официозом.
Своим мнением по поводу артистка поделилась в интервью западным журналистам.
На вопрос о снесении памятников героям ВОВ в Прибалтике она заявила, что монументы оккупированы российскими властями, не уважающими память о трагедии Второй мировой войны.
Свое же звание народной артистки России Хаматого называет "пережитком советского периода".
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