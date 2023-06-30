Хаматова назвала Бессмертный полк бездушным официозом

13:36 2023-06-30

После того как Чулпан Хаматова покинула Россию, ее перестали устраивать награды от правительства РФ и многое прочее, включая акцию "Бессмертный полк".

Для 47-летней актрисы Чулпан Хамотовой шествие в память отдавших жизни в ВОВ "Бессмертный полк" оказалось после отъезда из России официальным и бездушным официозом.

Своим мнением по поводу артистка поделилась в интервью западным журналистам.

На вопрос о снесении памятников героям ВОВ в Прибалтике она заявила, что монументы оккупированы российскими властями, не уважающими память о трагедии Второй мировой войны.

Свое же звание народной артистки России Хаматого называет "пережитком советского периода".

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