Хаматова назвала Бессмертный полк бездушным официозом

Для 47-летней актрисы Чулпан Хамотовой шествие в память отдавших жизни в ВОВ "Бессмертный полк" оказалось после отъезда из России официальным и бездушным официозом.

Своим мнением по поводу артистка поделилась в интервью западным журналистам.

На вопрос о снесении памятников героям ВОВ в Прибалтике она заявила, что монументы оккупированы российскими властями, не уважающими память о трагедии Второй мировой войны.

Свое же звание народной артистки России Хаматого называет "пережитком советского периода".