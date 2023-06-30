Идеальные соседи картофеля по дачному участку для получения щедрого урожая вкусных овощей

Посаженный рядом с картошкой хрен позволит вырастить урожай здорового и вкусного овоща. Единственное, за чем нужно следить, чтобы хрен не разрастался.

Пряные травы защищают "второй хлеб" от нашествия колорадских жуков, облегчив жизнь дачнику. Салаты, шпинат и базилик не только защитят картофель, но и пойдут для приготовления полезных и вкусных блюд.

Фасоль и картошка оказывают друг другу взаимовыгодную помощь, истребляя вредителей соседа.

Также растение из семейства бобовых улучшает состав почвы.