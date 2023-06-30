Не место на госслужбе: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что надо призвать к ответу чиновников, покинувших Россию в день мятежа Пригожина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что так называемый "Марш справедливости", под который Евгений Пригожин попытался замаскировать попытку мятежа, на поверку оказался маршем тщеславия одного человека.

По его мнению, лидер частной военной компании просто забыл основное правило российского офицера: сначала думать о Родине, о людях, и только потом о себе.

Это тщеславие, гордыня. Это привело ровно к тому, что человек повел вооруженных военных по мирным городам и селам, чтобы захватить власть, - цитируют Володина российские СМИ. Если бы этот человек подумал о своей стране, о народе, и только потом о себе, он на этот поступок никогда бы не решился. Какая это военная операция? Это марш тщеславия.

Спикер Госдумы РФ напомнил, что в это время на передовой "все военные отбивали контрнаступление войск НАТО, и приданных им украинских новобранцев, которых заставили силой идти воевать".

Он осудил также государственных чиновников, которые 24-го июня поспешно покинули Россию, сообщает портал "Политнавигатор":

Мы все осуждаем тех, кто в непростой для страны момент ее покинул, уехал. Это должно быть действительно наказуемо. Надо посмотреть: если из госслужащих кто-то сделал такой неблаговидный поступок, ему тогда не по пути с государственной службой.

Володин обратился к главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой проанализировать, кто именно из чиновников и госслужащих попытался выехать из России во время неудачно предпринятой попытки мятежа.