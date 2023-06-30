Гагарина пожаловалась, что у ее наследницы Мии нет ни голоса, ни слуха

Исполнительница Полина Гагарина заявила, что ее дочь Мия не собирается становиться артисткой ввиду отсутствия слуха и голоса.

Знаменитость признается, что все ее вокальные данные унаследовал сын. Наследнице певицы медведь на ухо наступил, танцевать той также сложно.

По словам звездной мамы, девочка хорошо чувствует ритм, и только.

Гагарина отмечает, что зато Мия обладает огромной харизмой и вьет веревки из отца и брата.