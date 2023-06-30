Удивительный способ полива малины для получения огромного урожая крупных ягод

И снова в получении урожая малины поможет незаменимая древесная зола, 1 стакан которой требуется насыпать в ведро воды.

Спустя 3 суток настой процеживают и разбаляют водой в соотношении 1:10.

Таким составом можно тут же поливать почву около малиновых кустов, которые впоследствии одарят труженника крупной сладкой и ароматной ягодой в больших количествах.

Эту эффективную подкормку для растения проводить следует и весной, и после сбора урожая.