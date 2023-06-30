Мульча мульче рознь: ее состав для разных растений

Опилки и стружка удерживают влагу и являются подкормкой, но для мульчирования нужны только перепревшие остатки древесины.
Такая мульча способствует повышению уровня кислотности грунта, по этой причине при ее применении следует быть осторожным.
Скошенная трава и сено годятся для помидоров, огурцов, кабачков и тыквы. Перед тем как добавить на грядки такую мульчу, ее нужно избавить от семян сорняков.
Можно также замочить высушенную траву на некоторое время в воде перед использованием.
Опавшие листья - еще один материал для мульчи и подкормки.
Нельзя применять листву старых и больных деревьев, которая может содержать болезнетворные микроорганизмы.
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