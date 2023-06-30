Жительница Саратова стала королевой красоты в рамках конкурса Мисс Москва 2023

Стоит отметить, что красавица Ангелина Бреженская трудится телеведущей на телевидении, а также в качестве профессиональной модели.

Она не в первый раз участвует в конкурсе красоты, есть в ее копилке и международные. В 2020 году она стала обладательницей титула "Красавица Саратова", а позднее стала финалисткой "Красы России".

Звание "Мисс Москва" подарил девушке право представлять столицу на конкурсе "Краса России", который будет проводиться в Сочи.

За титул "Мисс Москва" боролись 33 представительницы из разных российских городов в возрасте от 18 до 32 лет не ниже 168 сантиметров ростом.