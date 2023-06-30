Подкормка яблони в июле, которую нельзя пропустить

Во второй летний месяц важно внести необходимое питание под саженцы, которым 2 - 3 года, растущих не на самой плодородной почве.

Перепревший навоз или компост в качестве удобрения вносят на приствольной территории.

Начало июля - время формирования плодов, по этой причине подкормки растений питательными веществами очень важны в этот период.

Против грибковых заболеваний поможет раствор на основе борной кислоты. 5гр. порошка растворяют в большом ведре и применяют для опрыскивания растения.

Питательными веществами насытит яблоню следующий состав: на 1/10 ведра навоза, 2 стакана золы и по 2 столовых ложки суперфосфата и калимагнезии понадобится 10 л воды.

Средство нужно распределить вокруг ствола, а не выливать в одно место.