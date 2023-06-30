Свиридова призналась, почему больше не хочет выходить замуж

Алена Свиридова объяснила, что мужья не были ей верны. Тогда, узнав правду, она сильно переживала, а теперь, глядя на бывших, ей абсолютно "фиолетово", что, когда и с кем они делали.

В настоящее время певица встречается с Давидом Варданяном и не скрывает, что отношения с ним лишены привычной влюбленности, а являются чем-то большим.

Сейчас их взаимоотношения сродни связи с детьми, мамой.

Свиридова считает, что штамп в паспорте лишает доверия к партнеру.