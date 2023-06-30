Свиридова призналась, почему больше не хочет выходить замуж

16:37 2023-06-30

Давид Варданян и Алена Свиридова.

Давид Варданян и Алена Свиридова.

Исполнительница Алена Свиридова замужем была 2 раза. С обоими мужьями рассталась и больше узаконивать отношения с мужчиной не желает, хотя возлюбленный у нее есть.

Алена Свиридова объяснила, что мужья не были ей верны. Тогда, узнав правду, она сильно переживала, а теперь, глядя на бывших, ей абсолютно "фиолетово", что, когда и с кем они делали.

В настоящее время певица встречается с Давидом Варданяном и не скрывает, что отношения с ним лишены привычной влюбленности, а являются чем-то большим.

Сейчас их взаимоотношения сродни связи с детьми, мамой.

Свиридова считает, что штамп в паспорте лишает доверия  к партнеру.

Показать следующие комментарии
Фото