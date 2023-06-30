Защита помидоров от перегрева в теплице: какие меры следует предпринять

Температура грунта, где растут томаты, должна быть от + 14 до + 25 гр. Резкие колебания температур для этих овощей губительны.
Контроль температуры в парнике отслеживается при помощи термометров вблизи самой земли, на высоте 1 - 1,5 м и прямо под крышей.
Важно знать, что губительна для томатов температура + 10 гр. и, если она поднимется до + 35 гр.
4-6 часов в жару в закрытой теплице, и перегрев томатам обеспечен.
Изначально листья изменят цвет, после опадут цветы и завязи. Понятно, что пересыхает и почва.
Спасение овощей в этом случае возможно при помощи мульчирования, укрытия на стенах снаружи парника.
С солнечной стороны стены сооружения следует накрыть бумагой, картоном, белой тканью или "закрошить" известью.
Проветривание - необходимая процедура, но не ночью во избежание перепадов температуры грунта и воздуха.
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