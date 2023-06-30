Джиган исполнил любимые песни в метро российской столицы

Фрагмент выступления рэп-исполнителя Джигана размещен в Телеграм-канале Дептранса российской столицы.

Мероприятие прошло на станции метро "Курская". Певец выступил в рамках двойного проекта "Музыка в метро" и VK Музыка.

В апреле текущего года рэп-дуэт HammAli&Navai также выступал в метро на станции "Таганская".

Баста дал концерт в Московском метрополитене на станции "Курская" в марте 2023 года, исполнив свои главные хиты - "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Не болей".