Джиган исполнил любимые песни в метро российской столицы

17:23 2023-06-30

Рэп-исполнитель Джиган выступил в рамках проекта "Музыка в метро", который был запущен с 1 декабря прошлого года.

Фрагмент выступления рэп-исполнителя Джигана размещен в Телеграм-канале Дептранса российской столицы.

Мероприятие прошло на станции метро "Курская". Певец выступил в рамках двойного проекта "Музыка в метро" и VK Музыка.

В апреле текущего года рэп-дуэт HammAli&Navai также выступал в метро на станции "Таганская".

Баста дал концерт в Московском метрополитене на станции "Курская" в марте 2023 года, исполнив свои главные хиты - "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Не болей".

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