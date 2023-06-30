Натуральное удобрение для урожая крупных и сочных перцев

Применять для подкормки перцев нужно крапиву, яичную скорлупу, дрожжи, птичий помёт и банановую кожуру.

Самым лучшим вариантом все же будет зола, в составе которой есть такие необходимые растению элементы, как фосфор, калий и другие.

На 2 столовые ложки древесных остатков нужно 4 л горячей воды и настаиваем в течение 1 суток. На каждый овощ нужно по пол-литра средства.

Виды удобрения нужно чередовать, но весь первый сезон можно подкармливать исключительно золой.

Вид питания также зависит от погоды и состояния грунта.