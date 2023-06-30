Полив огурцов пивом: особенности проведения процедуры

В состав любимого многими напитка входят дрожжи, хмель и другие полезные элементы, которые пойдут на пользу и огурцам.
Пиво помогает восполнить у огурцов нехватку азота, фосфора, железа, калия, кальция, магния, железа.
Использовать его нужно только в разбавленном виде.
Результат - улучшение цветения огурцов, а для ослабленных культур такое питание - необходимость.
На пивные удобрения отлично реагируют огурцы в открытой почве. Пиво разводят с водой из расчета 1:10.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__