Полив огурцов пивом: особенности проведения процедуры

В состав любимого многими напитка входят дрожжи, хмель и другие полезные элементы, которые пойдут на пользу и огурцам.

Пиво помогает восполнить у огурцов нехватку азота, фосфора, железа, калия, кальция, магния, железа.

Использовать его нужно только в разбавленном виде.

Результат - улучшение цветения огурцов, а для ослабленных культур такое питание - необходимость.

На пивные удобрения отлично реагируют огурцы в открытой почве. Пиво разводят с водой из расчета 1:10.