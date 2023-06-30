Темникова сообщила, что родителей постоянно вызывали в школу из-за ее мини-юбок

Елена Темникова рассказала, что низкие оценки подтирала лезвием в дневнике, страниц не вырывала.

Когда ей не хотелось писать контрольную работу, ее вдруг резко вызывали в актовый зал репетировать.

Причиной постоянных визитов родителей в школу были короткие юбки школьницы, которые она без конца носила.

Темникова - выпускница курганской СШ № 38. После школы она училась на экономическом факультете Омского государственного университета, который бросила из-за карьеры певицы.