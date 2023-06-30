Мать Королевой прибыла в Россиию на день рождения сына Киркорова

Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай специально приехала в РФ, чтобы поздравить наследника Филиппа Киркорова Мартина с 11-летием.

В собственном блоге украинская исполнительница разместила ролик, где обнимается с отцом Киркорова Бедросом Филипповичем.

Порывай не может нарадоваться долгожданной встрече, отмечая, что не видела Киркорвых много лет.

День рождения наследник певца отмечал 29 июня. В эту дату мальчик представил даже свою первую модную коллекцию, которую помогла ему выпустить дизайнер Аника Керимова.