Как решить проблему запотевшего зеркала в ванной комнате

Есть несколько простых методик, которые позволяют предотвратить запотевание зеркала.

Как этого можно добиться?

Суть методики проста: на само зеркало нужно нанести определенный состав и после отполировать его. Это дает стеклу невидимую пленку, способную защитить от запотевания.

К примеру, можно улучшить ситуацию с помощью небольшого количества зубной пасты.

Она наносится на тряпку, которой обрабатывают поверхность зеркала. После этого чистой тканью стекло стоит отполировать.

Как минимум неделю зеркало будет чистым.

Вместо пасты можно попробовать использовать и пену для бритья. Многие хозяйки отмечают высокую результативность и хозяйственного мыла. Эти вещества наносятся на зеркало так же, как и в случае с зубной пастой.