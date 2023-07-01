Витамин D защищает от опасных опухолей, таковы результаты исследований ученых медиков

Исследования показали, что "солнечный витамин" заметно замедляет прогрессирование рака и количество смертей.

Оказалось, что у принимавших добавки витамина D больных раком мышей вероятность метастазирования снижалась на 38%.

При этом общий риск возникновения заболевания у здоровых грызунов уменьшался на 17%.

По словам ученых, этот витамин человеку необходим, в том числе для профилактики.

Особенно он показан людям, проживающим в северных широтах, поскольку у них чаще всего наблюдается дефицит этого вещества.

Витамин D также можно найти в жирной рыбе, яичных желтках или обогащенных злаках.