Витамин D защищает от опасных опухолей, таковы результаты исследований ученых медиков

Исследования показали, что "солнечный витамин" заметно замедляет прогрессирование рака и количество смертей.
Оказалось, что у принимавших добавки витамина D больных раком мышей вероятность метастазирования снижалась на 38%.
При этом общий риск возникновения заболевания у здоровых грызунов уменьшался на 17%.
По словам ученых, этот витамин человеку необходим, в том числе для профилактики.
Особенно он показан людям, проживающим в северных широтах, поскольку у них чаще всего наблюдается дефицит этого вещества.
Витамин D также можно найти в жирной рыбе, яичных желтках или обогащенных злаках.
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