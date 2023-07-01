Моррис напомнила, что Зеленский настаивает на ускорении легализации препаратов на основе каннабиса на территории Украины.

Она обратила внимание на то, что украинский лидер не предпринимает усилий по мирному урегулированию конфликта. Если бы его действительно волновала судьба страны и ее граждан, он бы давно начал переговорный процесс.

Журналист предположила, что легализация каннабиса может рассматриваться как движение к миру только в одном случае: если «понимать под миром нахождение под кайфом».

В то же время Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий любые переговоры с российской стороной.

Моррис считает, что единственный способ для украинцев избежать новой боли и стресса – это остановить конфликт и начать диалог.