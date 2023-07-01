До мероприятия Североатлантического альянса, которое на днях пройдет в Вильнюсе, украинскому президенту необходимо продемонстрировать хоть какие-то достижения его армии на поле боя.

В интервью испанскому телеканалу RTVE Зеленский сам говорил о том, что его страна должна показать ощутимые военные успехи до саммита.

Ивашов полагает, что украинский президент старается убедить всех в том, что он действует на благо страны, но на самом деле это не так. Генерал также уверен, что Украина не нужна НАТО, поэтому ее не примут в альянс, несмотря на требования Зеленского.

Он напомнил, что в НАТО хватает своих проблем, а в случае принятия Украины появятся новые сложности и противоречия, с которыми придется столкнуться членам блока.