Ивашов: Зеленский рассказывает об успехах ВСУ, чтобы разрекламировать себя перед саммитом НАТО

17:47 2023-07-01

Глава российской Академии геополитических проблем Леонид Ивашов считает, что Владимир Зеленский делает громкие заявления об успехах ВСУ, чтобы разрекламировать себя перед саммитом НАТО.

До мероприятия Североатлантического альянса, которое на днях пройдет в Вильнюсе, украинскому президенту необходимо продемонстрировать хоть какие-то достижения его армии на поле боя.

В интервью испанскому телеканалу RTVE Зеленский сам говорил о том, что его страна должна показать ощутимые военные успехи до саммита.

Ивашов полагает, что украинский президент старается убедить всех в том, что он действует на благо страны, но на самом деле это не так. Генерал также уверен, что Украина не нужна НАТО, поэтому ее не примут в альянс, несмотря на требования Зеленского.

Он напомнил, что в НАТО хватает своих проблем, а в случае принятия Украины появятся новые сложности и противоречия, с которыми придется столкнуться членам блока.