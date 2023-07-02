Опытные хозяйки рассказали, как правильно заквасить капусту

Еще одним плюсом заготовки капусты таким способом, является то, то используется меньше соли, чем при солении, и не добавляется уксус, как при мариновании.

Только при правильном заквашивании капуста способна сохранить полезные свойства и витамины.

Для приготовления лучше использовать белокочанную капусту, краснокочанная немного горчит при заквашивании. Для квашения берём плотные, белые на разрезе с маленькой кочерыжкой кочаны.

С грядки снимать после первого заморозка, она наиболее сахаристая. Долго не нужно кочаны хранить, а квасить из свежей.

Так как молочнокислые бактерии живут на поверхности листьев и при длительном хранении гибнут. Они влияют на качество квашения.

Следует выбрать подходящую ёмкость, лучше всего трёхлитровые банки, её нужно протыкать каждый день деревянной палочкой. А лучше всего, пересыпать содержимое в кастрюлю, помешать и снова положить в банку. Протыкать продукт нужно первые три дня после момента заквашивания.

Держать при комнатной температуре три дня достаточно, чтобы она начала кваситься, после капусту нужно отнести в холодное место.

Для квашения лучше брать крупную соль, нельзя брать йодированную соль. Йодированная соль не даст капусте остаться сочной и хрустящей, а сделает ее мягкой.

На 1 кг капусты берём примерно 75 гр, то есть столовую ложку без горки.