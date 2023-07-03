Дроздов жалуется, что не в состоянии дышать после того, как серьезно покалечился

Николаю Дроздову исполнилось 86 лет. Он остается неисправимым оптимистом, не теряя надежды, что здоровье к нему вернется в полной мере.

В настоящее время после своей серьезной травмы в прошлом году, когда он сломал несколько ребер, он до сих пор не может дышать полной грудью.

Ребро, которое пробило легкое, спровоцировало скопление воздуха и воды в них.

Ведущий с трудом говорит, а о том, чтобы петь (он очень любит это делать) даже мечтать не приходится.

При этом спит зоолог хорошо и боли его не мучают.