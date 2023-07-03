Волочкова сообщила, как ссора с дочерью Ариадной повлияла на их отношения

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что на выпускном ее наследница пела и не хотела, чтобы в этот момент все внимание присутствующих было обращено к ее звездной матери.

Этот факт артистка балета и назвала причиной нежелания дочери видеть родительницу на выпускном.

Волочкова отметила, что для нее гораздо важнее, что она прекрасно общается с дочкой, что та приезжает к ней и знакомила ее со своим молодым человеком.

Анастасия утверждает, что не ссорилась с Ариадной. Это СМИ "напрягают обстановку" вокруг их отношений.