Волочкова сообщила, как ссора с дочерью Ариадной повлияла на их отношения

10:10 2023-07-03

Анастасия Волочкова все-таки не была на выпускном дочери Ариадны, хотя очень рвалась на мероприятие даже без приглашения.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что на выпускном ее наследница пела и не хотела, чтобы в этот момент все внимание присутствующих было обращено к ее звездной матери. 

Этот факт артистка балета и назвала причиной нежелания дочери видеть родительницу на выпускном.

Волочкова отметила, что для нее гораздо важнее, что она прекрасно общается с дочкой, что та приезжает к ней и знакомила ее со своим молодым человеком.

Анастасия утверждает, что не ссорилась с Ариадной. Это СМИ "напрягают обстановку" вокруг их отношений.

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