А был ли развод: Курникова состояла в браке с российским хоккеистом Федоровым

Оказывается, красавица-теннисистка была замужем за российским хоккеистом Сергеем Федоровым, после свадьбы с которым, очень скоро познакомилась с Энрике Иглесиасом.

За звезду хоккея Анна Куркникова вышла в 2001 году, но их взаимоотношениям не суждено было пролиться долго.

Интересен тот факт, что до сих пор неизвесно, развелась ли теннисистка с Федоровым и состоит ли она в официальном браке с испанским певцом.

Курникова никаких комментариев по поводу не дает, но регистрацию брака подтвердил и ее бывший муж и его мать.