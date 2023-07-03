А был ли развод: Курникова состояла в браке с российским хоккеистом Федоровым

Оказывается, красавица-теннисистка была замужем за российским хоккеистом Сергеем Федоровым, после свадьбы с которым, очень скоро познакомилась с Энрике Иглесиасом.
За звезду хоккея Анна Куркникова вышла в 2001 году, но их взаимоотношениям не суждено было пролиться долго.
Интересен тот факт, что до сих пор неизвесно, развелась ли теннисистка с Федоровым и состоит ли она в официальном браке с испанским певцом.
Курникова никаких комментариев по поводу не дает, но регистрацию брака подтвердил и ее бывший муж и его мать.
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