Простой способ удалить пень с участка без выкапывания: рекомендации дачных экспертов

Ликвидация пня механическим способом - процесс непростой.

Продвинутые дачники знают способ справиться с проблемой попроще.

С этой целью понадобится селитра, пленка и дрель.

В пне сверлят несколько глубоких отверстий, в которые засыпают аммиачную селитру.

Препарат запускает процесс развития почвенных бактерий, которые уничтожают остатки дерева. Соединение кислорода и азота приводит к такому результату.

Сверху пень накрывают пленкой для ускорения процесса. Спустя несколько месяцев от пня останется только труха, которую не составляет труда убрать.