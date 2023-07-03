Простой способ удалить пень с участка без выкапывания: рекомендации дачных экспертов

Ликвидация пня механическим способом - процесс непростой.
Продвинутые дачники знают способ справиться с проблемой попроще.
С этой целью понадобится селитра, пленка и дрель.
В пне сверлят несколько глубоких отверстий, в которые засыпают аммиачную селитру.
Препарат запускает процесс развития почвенных бактерий, которые уничтожают остатки дерева. Соединение кислорода и азота приводит к такому результату.
Сверху пень накрывают пленкой для ускорения процесса. Спустя несколько месяцев от пня останется только труха, которую не составляет труда убрать.
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