Подробности о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Известно, что Николая Ефремова отключили от аппарата ИВЛ.

У наследника актерской династии перелом костей таза, бедра и локтя, сердечной и респираторной недостаточности как осложнения.

Изначально молодого человека вводили в кому. Ожирение, которым страдает Николай, только усугубило его состояние.

Пациент не может пока разговаривать, но пока он был в сознании при доставке в больницу, сказал, что выпал из окна сам, что произошло по неосторожности.