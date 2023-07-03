Кяро заявил, что не желает работать в проектах Михалкова из-за разных взглядов

Интересно, что в молодом возрасте Кирилл Кяро мечтал работать с Никитой Михалковым, так как актеру нравились ранние работы режиссера, но с годами все поменялось.

Политика тут не причем. Дело в том, что Кяро считает, что между актером и режиссером должна быть искренность и понимание, чего в этом сотрудничестве актер не видит.

Знаменитость убежден, что ничему не научится у главы съемочного процесса.

Интересно, что еще у одного именитого режиссера актер не стал сниматься. Речь идет о Карене Шахназарове.

Как-то Кяро прибыл на кастинг в проект именитого режиссера, но, посмотрев, как к Шахназарову относится команда, не стал даже пробы проходить.