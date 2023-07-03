Огурцам и помидорам не место в одной теплице: как объясняют это эксперты в дачном вопросе

Первое отличие - разное опыление.

На каждом кусте огурцов есть цветки обоих полов - мужские и женские. Получается, что эти овощи относятся к однодомным растениям. Опыляются овощи за счет насекомых или ветра.

Помидоры - двудомные культуры: на одном растении есть либо лишь мужские, либо лишь женские цветки. Опыление томатов осуществляется посредством самоопыления или тряски растений.

Выращивание же огурцов и помидоров на одной территории приведет к тому, что произойдет скрещивание культур, что будет получен урожай мелких, искореженных, невкусных овощей (и тех, и других).

Еще одно отличие, не дающее двум видам популярных овощей сосуществовать, не мешая друг другу, - сроки посадки и сбора плодов.

Огурцы относят к ранним растениям, садят которые с апреля по май. Через 40-50 дней после этого можно собирать урожай аж до самой осени.

Помидоры же поздние культуры, высаживаемые в парнике с мая по июнь. Урожай дачники собирают спустя 60-80 дней до заморозков.

Посаженные ранее огурцы заберут у томатов место и свет. Последние в итоге медленно развиваются из-за ненадлежащих условий.