19-летний внук Роберта Де Ниро неожиданно скончался

Дрена Де Ниро (дочь актера) сообщила в социальных сетях, что не знает, как ей теперь дальше жить после потери своего единственного сына.

55-летняя женщина рассказала, что Леандро любила и ценила не только она, а очень многие люди.

О причинах кончины внука Роберта Де Ниро убитая горем мать ничего не сообщила.

Дрена - приемный ребенок звезды мирового кинематографа. Де Ниро женился на Дайан Эббот, удочерил ее дочь, которой дал свою фамилию.

Дрена Де Ниро снималась в картинах со своим приемным отцом, среди которых "Плутовство", "Большие надежды", "Последнее дело Ламарки".