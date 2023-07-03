Светлаков вернулся на ТНТ как продюсер и ведущий

14:06 2023-07-03

Шоумен Сергей Светлаков подписал соглашение с ООО "Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение", вернувшись таким образом в эфир ТНТ и в качестве ведущего, и в качестве акетра и продюссера.

Известно, что юморист примет участие уже в трех проектах в ближайшее время.

Сергей Светлаков будет трудиться на ТНТ в качестве актера, ведущего, а также будет рекламным лицом телевещателя.

Комик запустит также свое авторское шоу и сериал в комедийном жанре, которые будет продюсировать.

Глава ТНТ Тина Канделаки назвала возвращение Светлакова ренессансом, вспомнив золотое время, когда он, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян только начинали здесь работать.

Показать следующие комментарии
Фото