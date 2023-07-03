Светлаков вернулся на ТНТ как продюсер и ведущий

Известно, что юморист примет участие уже в трех проектах в ближайшее время.

Сергей Светлаков будет трудиться на ТНТ в качестве актера, ведущего, а также будет рекламным лицом телевещателя.

Комик запустит также свое авторское шоу и сериал в комедийном жанре, которые будет продюсировать.

Глава ТНТ Тина Канделаки назвала возвращение Светлакова ренессансом, вспомнив золотое время, когда он, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян только начинали здесь работать.