Эти вещи нельзя класть в компост: такое удобрение принесет только вред растениям и людям

14:19 2023-07-03

Некоторые полагают, что компост - это некая мусорная яма, которая "все стерпит". Это не так, ведь есть компоненты, которые нельзя добавлять в это удобрение для культур.

Не место в компостной яме бумажным газетам, журналам, содержащим химические компоненты, способные принести вред растениям.

Остатки молочных продуктов также не должны добавляться в компост. Они только испортят удобрение. Дело в том, что в процессе гниения сыр, молоко, сметана способствуют развитию и размножению опасных микроорганизмов.

Рыба и мяса, добавленные в подкормку, могут привести к серьезным заболеваниям как у растений, так и у людей.

Также не годятся в компостную массу зелень (ботва, сорняки), пораженная вредителем. Такие растения необходимо вынести на безопасное для растений расстояние и сжечь.

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