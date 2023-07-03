Эти вещи нельзя класть в компост: такое удобрение принесет только вред растениям и людям

Не место в компостной яме бумажным газетам, журналам, содержащим химические компоненты, способные принести вред растениям.

Остатки молочных продуктов также не должны добавляться в компост. Они только испортят удобрение. Дело в том, что в процессе гниения сыр, молоко, сметана способствуют развитию и размножению опасных микроорганизмов.

Рыба и мяса, добавленные в подкормку, могут привести к серьезным заболеваниям как у растений, так и у людей.

Также не годятся в компостную массу зелень (ботва, сорняки), пораженная вредителем. Такие растения необходимо вынести на безопасное для растений расстояние и сжечь.