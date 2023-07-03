79-летний Мик Джаггер обручился со своей 36-летней возлюбленной

Мик Джаггер сделал предложение руки и сердца своей избраннице, 36-летней экс-балерине Мелани Хэмрик.
Встречаться влюбленные стали еще в 2014 году. Спустя 2 года Мелани подарила Мику сына Деверо Октавиана Бэзила, который стал восьмым по счету ребенком вокалиста, у которого была только одна официальная супруга за всю жизнь.
Хэмрик побывала в американском балете, сообщив своим приятелям о предложении, которое ей сделал знаменитый музыкант, продемонстрировав обручальное кольцо.
Сам Джаггер ситуацию со своей будущей свадьбой огласке не придавал и ничего не пояснял.
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