79-летний Мик Джаггер обручился со своей 36-летней возлюбленной

Мик Джаггер сделал предложение руки и сердца своей избраннице, 36-летней экс-балерине Мелани Хэмрик.

Встречаться влюбленные стали еще в 2014 году. Спустя 2 года Мелани подарила Мику сына Деверо Октавиана Бэзила, который стал восьмым по счету ребенком вокалиста, у которого была только одна официальная супруга за всю жизнь.

Хэмрик побывала в американском балете, сообщив своим приятелям о предложении, которое ей сделал знаменитый музыкант, продемонстрировав обручальное кольцо.

Сам Джаггер ситуацию со своей будущей свадьбой огласке не придавал и ничего не пояснял.