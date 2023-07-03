Борисова пожаловалась, что биполярное расстройство беспокоит ее все сильнее и сильнее

Дана Борисова призналась, что истощена морально от бесконечных судов с бывшим мужем, который не желает платить алименты на их общую дочь Полину.
Борисова рассказывала ранее, что страдала от наркозависимости и жила с психопатом, с которым зачала ребенка, но прервала беременность.
Психическое здоровье ведущей на фоне этих испытаний серьезно подорвано. Приступы биполярного расстройства преследуют ведущую, а специалистов, способных помочь в ее проблеме, практически нет.
Те, кто рекламируют себя на ТВ и в интернете, чаще не являются большими профессионалами в лечении психического здоровья.
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