Борисова пожаловалась, что биполярное расстройство беспокоит ее все сильнее и сильнее

14:57 2023-07-03

Дана Борисова за свою жизнь побывала в разных переплетах. У нее не ладится личная жизнь, есть проблемы во взаимоотношениях с единственной наследницей Полиной, были проблемы с наркотиками. Ментальное здоровье знаменитости оставляет желать лучшего.

Дана Борисова призналась, что истощена морально от бесконечных судов с бывшим мужем, который не желает платить алименты на их общую дочь Полину.

Борисова рассказывала ранее, что страдала от наркозависимости и жила с психопатом, с которым зачала ребенка, но прервала беременность.

Психическое здоровье ведущей на фоне этих испытаний серьезно подорвано. Приступы биполярного расстройства преследуют ведущую, а специалистов, способных помочь в ее проблеме, практически нет.

Те, кто рекламируют себя на ТВ и в интернете, чаще не являются большими профессионалами в лечении психического здоровья.

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