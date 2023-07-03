Борисова пожаловалась, что биполярное расстройство беспокоит ее все сильнее и сильнее

Дана Борисова призналась, что истощена морально от бесконечных судов с бывшим мужем, который не желает платить алименты на их общую дочь Полину.

Борисова рассказывала ранее, что страдала от наркозависимости и жила с психопатом, с которым зачала ребенка, но прервала беременность.

Психическое здоровье ведущей на фоне этих испытаний серьезно подорвано. Приступы биполярного расстройства преследуют ведущую, а специалистов, способных помочь в ее проблеме, практически нет.

Те, кто рекламируют себя на ТВ и в интернете, чаще не являются большими профессионалами в лечении психического здоровья.