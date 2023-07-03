Особая обработка капусты 1 раз в год: урожай овощей вырастет вдвое

Полезную подкормку для капусты готовят из воды, чеснока и лимонной кислоты.

1 л воды доводят до кипения, разводят в нем 10 гр. лимонки и 4-5 измельченных зубчиков чеснока.

В течение 24 - 48 часов составу дают настояться при закрытой крышке. После настой процеживают и опрыскивают им грядки с капустой.

Повторение обработки 2 - 3 раза даст еще лучшие результаты. Интервал между процедурами - 7 - 10 дней.

Этот раствор отпугивает вредителей, защищает от болезней и насыщает культуру необходимыми микроэлементами.