Светличная, у которой деменция, стала кидаться на людей

Светлане Светличной, страдающей деменцией, становится все хуже. Она ведет себя неадекватно, обвиняя близких во всех смертных грехах, угрожая тем избиением. Также она обещает наложить на себя руки.

Агрессия направлена не только на родных. Теперь артистка кидается и на посторонних людей.

Была информация о том, что родственники пошли на крайнюю меру, поместив Светличную в психиатрическую клинику.

Сама знаменитость к телефону не подходит. Узнать о том, действительно ли на находится в психбольнице, пока не удается.