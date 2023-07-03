Александра Митта сразил инсульт и его парализовало

3 июля советскому и российскому режиссеру кино Александру Митта неожиданно стало очень нехорошо. К его счастью, дома с ним был наследник, который вызвал отцу неотложку.
Есть информация, что 90-летнего Александра Наумовича парализовало.
Главу съемочного процесса доставили в Боткинскую больницу, где медики диагностировали инсульт.
В настоящее время врачи оказывают знаменитости необходимую помощь. Напомним, что весной Митта поразил коронавирус.
Родные режиссера комментариев по поводу его здоровья не делали.
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