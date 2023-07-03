Александра Митта сразил инсульт и его парализовало

3 июля советскому и российскому режиссеру кино Александру Митта неожиданно стало очень нехорошо. К его счастью, дома с ним был наследник, который вызвал отцу неотложку.

Есть информация, что 90-летнего Александра Наумовича парализовало.

Главу съемочного процесса доставили в Боткинскую больницу, где медики диагностировали инсульт.

В настоящее время врачи оказывают знаменитости необходимую помощь. Напомним, что весной Митта поразил коронавирус.

Родные режиссера комментариев по поводу его здоровья не делали.