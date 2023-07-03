Боня назвала огромную сумму, которую потратила на предстоящую пластическую операцию

Красиво жить не запретишь! Виктория Боня выложила за предстоящую пластическую операцию 171 000 долларов.
Пребывание и питание в клинике составляет еще 44 000 у.е. Итого знаменитость потратила "на красоту" 215 000.
Известно, что операция Виктории пройдет 25 августа в Лос-Анджелесе у хирурга, который оперировал и модель Беллу Хадид.
Боня желает сделать себе "лисьи глазки", как у многих голливудских селебритис.
Ведущая не стала скрывать, что очень волнуется перед предстоящей пластикой.
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