Железняк рассказала, как общается с родственниками из Украины

Актриса Олеся Железняк дала интервью Вячеславу Манучарову, рассказав о взаимоотношениях с близкими людьми из Украины.

Знаменитость призналась, что не общается ни с кем. Попытки наладить контакт были, но родственники обвиняют ее, она говорила о любви к ним.

Артистка поняла, что сейчас такой период, что они не могут услышать друг друга.

Железняк очень надеется, что настанет время, когда она сможет нормально общаться с родными и даже встретиться с ними.

Ее муж и дети полностью поддерживают в ситуации с СВО.