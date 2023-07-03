Железняк рассказала, как общается с родственниками из Украины

16:51 2023-07-03

Олеся Железняк заявила, что не раз пыталась наладить отношения с украинскими родными, но пока ее усилия не увенчались успехом.

Актриса Олеся Железняк дала интервью Вячеславу Манучарову, рассказав о взаимоотношениях с близкими людьми из Украины.

Знаменитость призналась, что не общается ни с кем. Попытки наладить контакт были, но родственники обвиняют ее, она говорила о любви к ним.

Артистка поняла, что сейчас такой период, что они не могут услышать друг друга.

Железняк очень надеется, что настанет время, когда она сможет нормально общаться с родными и даже встретиться с ними.

Ее муж и дети полностью поддерживают в ситуации с СВО.

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