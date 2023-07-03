Лучшее удобрение для выращивания крупных баклажанов

Отличным удобрением для любимых овощей будет из раствора куриного помета (1:15 с водой). Пойдет и раствор коровяка (1:5 с водой).
Как только баклажаны высажены на грядку, они нуждаются в минеральных удобрениях, для приготовления которых нужен раствор в 10 л воды, 15 гр. хлористого калия, 20 гр. мочевины и 15 гр. суперфосфата.
В пору начала плодоношения баклажанов дозу увеличивают в 2 раза.
Конечно, кроме питания овощам нужна изначально плодородная почва и полноценный полив.
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