Лучшее удобрение для выращивания крупных баклажанов

Отличным удобрением для любимых овощей будет из раствора куриного помета (1:15 с водой). Пойдет и раствор коровяка (1:5 с водой).

Как только баклажаны высажены на грядку, они нуждаются в минеральных удобрениях, для приготовления которых нужен раствор в 10 л воды, 15 гр. хлористого калия, 20 гр. мочевины и 15 гр. суперфосфата.

В пору начала плодоношения баклажанов дозу увеличивают в 2 раза.

Конечно, кроме питания овощам нужна изначально плодородная почва и полноценный полив.