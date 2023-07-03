Брат Гурцкой рассказала, как чувствует себя певица сейчас, спустя более месяца после кончины супруга

17:52 2023-07-03

Диана Гурцкая со своим братом Робертом.

Диана Гурцкая со своим братом Робертом.

Брат убитой горем Дианы Гурцкой рассказал последние новости о состоянии певицы.

Семья Дианы Гурцкой в трауре, по этой причине ни сама певица, ни ее единственный сын Констанитин не праздновали свои дни рождения. У исполнительницы 45-летие было 2 июля, а у сына праздник был 29 июня.

28 июня было 40 дней с кончины Петра Кучеренко.

Брат артистки Роберт сообщил в интервью "Московскому комсомольцу", что в это трудное время Диану поддерживает общение со свекровью, которая приходит к невестке через день.

Роберт Гурцкий отрицает информацию об отъезде сестры из РФ. В течение 40 дней после смерти супруга Диана каждый день навещала его могилу.

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