Супер-порошок для грядки с огурцами: щедрый и качественный урожай овощей обеспечен

Продвинутые садоводы-огородники грядку с любимыми огурцами посыпают особым порошком 1 раз в 2 недели. Такая процедура проводится между поливами.
Приготовить состав не представляет особого труда.
Сухую горчицу смешивают с древесной золой 50 на 50. На каждый куст пойдет 4 столовые ложки средства.
Такое удобрение зарекомендовало свою эффективность на один раз. Питание способствует выращиванию огурцов вкусных, без намека на горечь.
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