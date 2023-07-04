Супер-порошок для грядки с огурцами: щедрый и качественный урожай овощей обеспечен

Продвинутые садоводы-огородники грядку с любимыми огурцами посыпают особым порошком 1 раз в 2 недели. Такая процедура проводится между поливами.

Приготовить состав не представляет особого труда.

Сухую горчицу смешивают с древесной золой 50 на 50. На каждый куст пойдет 4 столовые ложки средства.

Такое удобрение зарекомендовало свою эффективность на один раз. Питание способствует выращиванию огурцов вкусных, без намека на горечь.