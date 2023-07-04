Лепс вручил 1000 000 рублей российскому военному, сбившему танк ВСУ

В доказательство своих слов Григорий Лепс разместил в Сети ролик, где солдат(позывной "Веном") Минобороны РФ демонстрирует пачку пятитысячных купюр.
Исполнитель подписал видео так: "Я ответил за свои слова".
Военный поблагодарил инициаторов этой щедрой акции, выразив надежду на победу ВС РФ.
В первый раз певец объявил о награждении бойцов в середине прошлого месяца. Его коллега Николай Басков также пообещал выплачивать 1000 000 российских рублей каждому, кто подобьет вражеские танки.
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