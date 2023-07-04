МакSим в первый раз объяснила, почему сорвала гастроли

МакSим недавно в рамках своего микроблога отвечает на личные вопросы в рубрике "вопрос-ответ".

Одна из фанаток певицы спросила, как чувствует себя ее любимица.

Напомним, что гастроли исполнительницы были отменены. Знаменитость выходила на сцену в непонятном состоянии, породив массу кривотолков. Кто-то обвинял артистку в алкоголизме, кто-то счел ее беременной.

Марина Абросимова объяснила, что после болезни слишком активно стала работать, чего ее организм не выдержал.

Тогда селебрити решила, что здоровье важнеее всего и ей нужно восстановление как физическое, так и психологическое.

В настоящее МакSим проводит много времени с детьми на даче, где активно отдыхает.