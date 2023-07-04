Полив для увеличения урожая дачных культур вдвое

10:04 2023-07-04

Речь не идет о химии или других дорогостоящих средствах. Все гениальное просто и дешево!

Для приготовления особого питания для растений применяют даже эфирные масла.

В приготовленную для полива воду в количестве 1 л добавляют 1 столовую ложку сахара и 10 капель эфирного масла (эвкалипта, лаванды или розмарина). Отличной альтернативой сахару будет мед.

Смешав все составляющие средства, следует переходить к полезному поливу.

Часто таким составом не пользуются, а чередуют его с другими подкормками.

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