Полив для увеличения урожая дачных культур вдвое

Для приготовления особого питания для растений применяют даже эфирные масла.

В приготовленную для полива воду в количестве 1 л добавляют 1 столовую ложку сахара и 10 капель эфирного масла (эвкалипта, лаванды или розмарина). Отличной альтернативой сахару будет мед.

Смешав все составляющие средства, следует переходить к полезному поливу.

Часто таким составом не пользуются, а чередуют его с другими подкормками.