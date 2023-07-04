Гвердцители не может смириться со смертью матери

Тамара Гвердцители призналась, что смерть мамы стала для нее огромным испытанием. Певица до сей поры не может жить без материнской заботы.

Родительница была очень значимым человеком в жизни именитой артистки.

Именно мама обнаружила у своей дочки талант к музыке и оказывала незаменимую поддержку на пути к успеху.

Музыкальный продюсер Сергей Пудовкин рассказал, что Гвердцители буквально жила и творила для своей матери.