Сын Митты рассказал о состоянии отца, которого сразил инсульт

Вчера стало известно, что Александра Митту поразил инсульт, в результате которого режиссера частично парализовало.

Наследник же кинодеятеля Евгений Митта утверждает, что с отцом все в норме.

На этом фоне странными покажутся слова сотрудника клиники, в реанимации которой находится старший Митта.

Александр Наумович снял такие известные картины, как "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж" и многие другие.