Сын Митты рассказал о состоянии отца, которого сразил инсульт

10:49 2023-07-04

Наследник известного режиссера Александра Митты Евгений заявил, что все с его отцом "нормально", хотя медики Боткинской больницы утверждают, что кинодеятель находится в реанимации.

Вчера стало известно, что Александра Митту поразил инсульт, в результате которого режиссера частично парализовало.

Наследник же кинодеятеля Евгений Митта утверждает, что с отцом все в норме.

На этом фоне странными покажутся слова сотрудника клиники, в реанимации которой находится старший Митта.

Александр Наумович снял такие известные картины, как "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж" и многие другие.

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