Ликвидация улиток на участке: секреты от дачных экспертов

11:02 2023-07-04

Улитки вредят растениям на даче, поедая их листву, цветы и плоды. Дачники со стажем в курсе, как избавиться от этой головной боли.

Соль - яд для слизней и улиток.

Она приводит к обезвоживанию и гибели беспозвоночных.

Солью следует посыпать места активности моллюсков или сделать солевые барьеры вокруг культур, нуждающихся в защите от вредителей. 

Действовать следует аккуратно, так как соль вредит грунту и корням культур, если переборщить с ее дозировкой.

Пиво улитки и слизни обожают, а дачники используют эту слабость против них. 

Ловушки с напитком изготавливаются из пластиковых бутылок или банок, которые разрезаются на 2 части. 

Залив пиво, их закапывают в землю, чтобы края бутылок были на поверхности. 

Улитки ползут к пиву, падают в ловушку и тонут. Пиво нужно менять 1 раз в 2 дня, чтобы оно не испортилось.

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