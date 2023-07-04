Ликвидация улиток на участке: секреты от дачных экспертов

Соль - яд для слизней и улиток.
Она приводит к обезвоживанию и гибели беспозвоночных.
Солью следует посыпать места активности моллюсков или сделать солевые барьеры вокруг культур, нуждающихся в защите от вредителей.
Действовать следует аккуратно, так как соль вредит грунту и корням культур, если переборщить с ее дозировкой.
Пиво улитки и слизни обожают, а дачники используют эту слабость против них.
Ловушки с напитком изготавливаются из пластиковых бутылок или банок, которые разрезаются на 2 части.
Залив пиво, их закапывают в землю, чтобы края бутылок были на поверхности.
Улитки ползут к пиву, падают в ловушку и тонут. Пиво нужно менять 1 раз в 2 дня, чтобы оно не испортилось.
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