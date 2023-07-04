Ликвидация улиток на участке: секреты от дачных экспертов

Соль - яд для слизней и улиток.

Она приводит к обезвоживанию и гибели беспозвоночных.

Солью следует посыпать места активности моллюсков или сделать солевые барьеры вокруг культур, нуждающихся в защите от вредителей.

Действовать следует аккуратно, так как соль вредит грунту и корням культур, если переборщить с ее дозировкой.

Пиво улитки и слизни обожают, а дачники используют эту слабость против них.

Ловушки с напитком изготавливаются из пластиковых бутылок или банок, которые разрезаются на 2 части.

Залив пиво, их закапывают в землю, чтобы края бутылок были на поверхности.

Улитки ползут к пиву, падают в ловушку и тонут. Пиво нужно менять 1 раз в 2 дня, чтобы оно не испортилось.